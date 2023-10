Pedalate in città e verso la Bassa. Il ricavato va al reparto pediatrico

Una pedalata benefica andrà in scena domenica 22 ottobre a Lodi per la quarta edizione del memorial dedicato a Luigi Perletti, storico presidente dell’associazione nazionale bersaglieri. La partenza è prevista alle 9.30 davanti al negozio Prevocicli, via delle Rimembranze 35, e il percorso si snoda nella città per 35 chilometri fino alla Canottieri Adda. Da qui partirà il secondo percorso, da 70 chilometri addentrandosi nella bassa lodigiana. Il primo percorso è pensato per tutti, famiglie con bambini e persone non allenate, (adatta anche una city bike). Il secondo percorso sarà più impegnativo, con Marco Tedeschi (fondatore della società sportiva Laus Gravel), come capofila e pensato per mountain bike e in generale bici adatte allo sterrato. Il casco è obbligatorio. L’iscrizione all’evento è sul sito eventbrite.it Il ricavato di tutta la manifestazione, organizzata da Amici delle Gitarelle, Orio Bike e Prevocicli, sarà devoluto all’associazione Sara Angela Boffi per l’acquisto di macchinari utili al Pronto soccorso pediatrico di Lodi.

"Sono molto contento di essere stato contattato – afferma Paolo Boffi, presidente dell’associazione e papà di Sara (scomparsa a 5 anni nell’agosto 2022) –. L’anno scorso erano stati raccolti quasi mille euro per l’associazione italiana alla lotta al neuroblastoma, quest’anno si vuole aiutare l’ospedale pediatrico". "La soddisfazione principale – aggiunge Tedeschi – è portare qualcuno in bici dando idee su dove andare, facendo scoprire meraviglie sconosciute del territorio, le bellezze della bassa. Ma sempre percorsi pensati con semplicità". L’assessore alla Cultura Francesco Milanesi, sottolinea cone "l’iniziativa unisca sport e beneficenza in memoria di Luigi Perletti, persona che alla città ha dato tanto". Alla presentazione dell’iniziativa ha partecipato anche l’ex assessore regionale Pietro Foroni in qualità di appassionato della bicicletta.Lu.Pa.