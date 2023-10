Pazienti senza assistenza. Medici di base, è allarme

Pazienti presto senza un dottore a San Rocco al Porto, il Comune dice loro come fare e cerca soluzioni. Nuova doccia fredda per gli assistiti del Basso Lodigiano. Dopo qualche mese di calma, in cui la situazione si era normalizzata, a San Rocco al porto torna la preoccupazione per l’assistenza dei medici di medicina generale. Alcuni residenti rimarranno infatti senza un medico in paese. Il sindaco Matteo Delfini, con l’amministrazione comunale, si sta nuovamente interessando ai cambiamenti in atto. Ad oggi nella località sono operativi, nei nuovi ambulatori di via Martiri della Libertà, i medici per adulti Ivano Perazzoli e Alberto Corsetti e la pediatra Daniela Gambarana per i minorenni. Esterna al paese, con ambulatorio a Guardamiglio, riceve infine anche il medico Maria Grazia Artelli. "Ma ora ci è stato comunicato che il medico di San Rocco al Porto Ivano Perazzoli dovrà scendere dai 1.500 attuali pazienti a quota 1.000. Questo in quanto sta ancora facendo degli studi e lo prevede la legge - fa sapere il primo cittadino preoccupato –. Ciò comporta che, dal primo novembre, l’elenco dei suoi pazienti sarà azzerato. Quindi le persone che erano in cura o vogliono diventare suoi pazienti dovranno attivarsi per la scelta del dottore, tramite il fascicolo sanitario elettronico on line o prendendo appuntamento all’Agenzia di tutela della salute".

Ma c’è il timore di disservizi. "Il problema - aggiunge – è che un certo numero di persone rimarrà senza medico e dovrà cercarlo fuori da San Rocco al Porto, perché anche gli altri medici hanno già raggiunto il limite di pazienti consentito. Inoltre a dicembre questo problema potrebbe riverificarsi anche con il medico Alberto Corsetti. Speriamo che Ats trovi soluzioni per questi assistiti. Cittadini che saranno in difficoltà per reperire un altro medico, perché in giro non ce ne sono molti liberi". Il Comune è subito intervenuto, con i mezzi che ha. "Al momento stiamo lavorando con Ats per far concedere, almeno agli over Settanta, un passaggio in automatico al medico che deve ridurre gli assistiti. Ma non abbiamo ancora un benestare ufficiale, notizie certe dovrebbero arrivare lunedì" auspica Delfini.