Pavia, 2 Nordafricani denunciati per droga e pistola

Denunciati a piede libero per la droga trovata nell’abitazione. I due nordafricani che all’alba

di lunedì, all’arrivo

dei carabinieri, avevano tentato di scappare lanciandosi dalla finestra, finendo in ospedale per la rovinosa caduta al suolo, sono stati accusati insieme ai tre coinquilini connazionali, tutti irregolari in Italia,

per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini

di spaccio.

Nella casa, oggetto

di decreto di perquisizione emesso dalla Procura

ed eseguito dai carabinieri di Belgioioso e della Compagnia di Pavia

sono stati trovati

21 grammi di cocaina suddivisa in cinque involucri, 50 grammi

di eroina, 3 di hashish, tutto il necessario

per confezionare

le dosi e quasi 2mila euro

in contanti oltre

a una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

