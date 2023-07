Paura alla Notte Bianca Folgorata bambina di 10 anni

di Daniele De Salvo

LECCO

Paura sul lungolago di Lecco durante la Notte bianca. Una bambina di 10 anni ha preso la scossa su un cavo elettrico scoperto ed è rimasta folgorata. È successo l’altra sera, sabato, sul Lungolario, in centro città. La ragazzina è stata soccorsa dai sanitari di Areu e dai vigili del fuoco. Era scalza, senza scarpe né calze, e stava camminando insieme ai genitori, due turisti stranieri, tra i vialetti del parco pubblico che si trova in riva al lago. La zona era molto affollata e c’erano bambini ovunque accompagnati da mamme e papà, perché lì ci sono giostre e giochi per i più piccoli. La ragazzetta è salita in piedi su una delle moderne panchine in cui sono incastonati dei faretti dell’illuminazione pubblica.

Dopo aver messo o infilato un piede in una della lampade, ha avvertito una forte scossa: ha urlato a squarciagola ed è scoppiata a piangere per l’improvviso colpo della scarica elettrica, poi si è accasciata tra le braccia dei genitori. Ci sono stati momenti di panico e di confusione. La ragazzina è stata subito soccorsa dai sanitari di Areu che si trovavano già lì vicino perché impegnati nel servizio di assistenza durante la Notte bianca. La bambina si è ripresa, ma per precauzione è stata trasferita d’urgenza in ospedale, all’Alessandro Manzoni, dove è stata ricoverata in osservazione, fortunatamente non in gravi condizioni. Sono arrivati pure i vigili del fuoco del comando provinciale. "Abbiamo messo in sicurezza l’area – spiegano proprio i soccorritori del 115 -. L’intervento è durato circa un’ora". Insieme agli agenti della Polizia locale hanno transennato e interdetto la zona dove si è verificato l’incidente che al momento resta off-limits in attesa di accertare come sia stato possibile quanto accaduto. Nonostante l’inconveniente la Notte bianca è stata comunque un successo. Migliaia di persone hanno affollato il lungolago.