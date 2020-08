Lodi, 7 agosto 2020 - Un contributo regionale di 170mila euro per i commercianti del centro città. Il Broletto, ente capofila del Distretto urbano del commercio (Duc), ha indetto un bando per assegnare i fondi della Regione per il rilancio dell’economia locale nel post covid. Coinvolte le attività di corso Mazzini (lato numeri civici dispari fino al numero 37 incluso), via Secondo Cremonesi (intera via), via Borgo Adda, via X Maggio, Lungo Adda Bonaparte (tratto da Via Defendente a Via X Maggio), viale Dalmazia, piazzale Fiume e viale Agnelli (da piazza Medaglie d’Oro alla rotonda di via San Colombano). I fondi potranno sostenere i costi per gli adeguamenti strutturali per le nuove esigenze di sicurezza e prevenzione, l’organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre.

"La ripartenza economica della città è la priorità di questa Amministrazione dopo mesi durissimi", spiega il sindaco Sara Casanova. I fondi previsti dal bando potranno coprire fino al 50% delle spese sostenute dall’attività commerciale per gli interventi (la spesa minima deve essere di 1.000 euro). Per ogni attività il contributo potrà arrivare fino a 5mila euro. A pesare nel punteggio per la graduatoria sarà anche il numero di giorni di chiusura durante il lockdown. "Determinante è stato il lavoro di squadra fatto con lo Sportello unico delle attività produttive comunale – spiega il vicesindaco Lorenzo Maggi –. Nel bando premia le nuove imprese nate in questi mesi e chi ha registrato un contratto d’affitto a partire dal 21 febbraio scorso".

Entro il 15 ottobre verrà pubblicata la graduatoria. L’erogazione invece arriverà il 15 novembre.Per i commercianti e gli artigiani lodigiani si tratta però solo di una piccola boccata d’ossigeno. "Ci sono ancora ampi margini di intervento – sottolineano Isacco Galuzzi (Confcommercio) e Mauro Parazzi (Confartigianato) –. È un segnale importante, ma per rilanciare l’economia locale serve una strategia. L’amministrazione comunale sta mettendo in campo diverse misure che potrebbero essere molto utili". Per Federica Marzagalli (Asvicom Lodi) il bando servirà "a smuovere il tessuto produttivo verso una lenta ripresa".