Passerella da riqualificare. Progetto alla Soprintendenza

Il progetto esecutivo della passerella pedonale nelle mani della Soprintendenza. Passo in avanti dell’iter di approvazione dell’intervento di ristrutturazione dello storico manufatto del 1920 che oltrepassa i binari della ferrovia e che, da alcuni mesi, è interdetto al passaggio in quanto versa in pessime condizioni e perchè contemporaneamente è attivo il tunnel sotto i binari per poter accedere, da viale Trivulzio, all’altra parte della città.

Ora l’ente di tutela, che comunque avrà già un’idea di massima di come sarà realizzata l’opera pubblica, dovrà esprimere parere sul corposo documento messo nero su bianco da Rfi, competente sul sovrappasso che, nel 2018, sembrava ad un passo dall’abbattimento. Fu proprio la Soprintendenza a bloccare qualsiasi velleità di radere al suolo la struttura e, alcuni anni dopo, è arrivato il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione che non solo recupererà un bene architettonico ma che permetterà ai pedoni di oltrepassare i binari in condizioni di sicurezza.

Secondo una prima stima, il valore economico dell’intervento si aggirerebbe attorno ad un milione e 700mila euro, di cui 100mila euro dovrebbero essere sborsati dal Comune come quota di compartecipazione. Sui tempi, non c’è nulla di certo al momento, ma si spera di poter vedere il nuovo volto della passerella tra il 2026 e il 2027.

