Passerella a pezzi L’opposizione: il sindaco ha perso tempo

"Dopo circa 7 anni di mandato, solo oggi il sindaco si pone il dubbio della competenza delle risorse tra Rfi e Comune per riqualificare la passerella ferroviaria. Se non fai nulla per anni, il degrado e l’insicurezza aumentano". La consigliera di minoranza della lista Codogno Insieme 2.0 Rosanna Montani spara a zero l’indomani delle dichiarazioni di Passerini sul prossimo ricorso alla Corte dei Conti per sapere l’esatta ripartizione dei fondi per sistemare il sovrappasso pedonale. "Se e quando le risposte dovessero arrivare – incalza Montani – si aprirebbero due scenari: se arrivasse la conferma degli obblighi del Comune, il sindaco sarebbe responsabile di aver lasciato cadere la passerella in uno stato irrimediabile. In caso contrario, si aprirebbero tempi ancora più lunghi sul futuro della passerella". M.B.