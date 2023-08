Parco di Villa Polenghi ora pubblico Ex scuderie da ricostruire, 13 paletti

di Mario Borra

Nessun pannello fotovoltaico sui tetti e i coppi che verranno collocati sulla copertura dovranno essere solo di recupero. Sono solo un paio di indicazioni della lunga lista di prescrizioni che la Soprintendenza competente per la provincia di Lodi ha messo nero su bianco prima di accendere disco verde al progetto esecutivo dei lavori di di ricostruzione delle ex scuderie inserite nel maxi parco da novemila metri quadrati di Villa Polenghi, acquisito come bene comunale nel 2021. I dettami da rispettare, per la verità, non sono elementi insormontabili e sono inseriti nel documento progettuale che, alcuni giorni fa, la Giunta di centrodestra ha approvato (solo il primo lotto al momento ma l’ok per il secondo è imminente), dando avvio all’iter che porterà tra qualche mese all’insediamento del cantiere. Sono in totale tredici i punti per cui l’ente di tutela chiede al Comune di porre particolare attenzione, molti dei quali sono indicazioni circa il fatto che, prima di effettuare alcuni interventi, occorre avere una preventiva autorizzazione. Le ex scuderie sono sostanzialmente un rudere con i soli muri rimasti in piedi e con la copertura quasi completamente crollata ma la Soprintendenza si è premunita di elencare con precisione quello che può essere eseguito e con quali modalità: per esempio, anche la semplice rimozione della vegetazione infestante che ormai ha “aggredito“ i muri del manufatto deve essere effettuata senza danneggiare le pareti esistenti così come la rimozione degli elementi pericolanti dovrà limitarsi al minimo indispensabile.

Prescrizioni stringenti che il Comune ha appreso senza preoccupazioni sapendo che la linea di condotta dell’ente di tutela è sempre rigorosa. L’iter è quindi ora in discesa: l’importo totale dei lavori ammonta a oltre 500 mila euro, con risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia e Provincia di Lodi, e le ex scuderie, risalenti alla fine del 1900, dovranno essere quasi totalmente ricostruite in modo che possano essere adibite a info point turistico e spazio per la promozione di prodotti tipici locali. Il cantiere dovrebbe durare 24 settimane (sedici per il primo lotto). Poi c’è la partita della riqualificazione ambientale del parco che andrà di pari passo con la riqualificazione delle ex scuderie: anche in questo caso i soldi ci sono così come il progetto (365 mila euro arrivano dalla vendita di una porzione di terreno in disuso in località Cassinazza mentre saranno usati anche fondi comunali e quelli del Distretto del Commercio).