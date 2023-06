Parco Adda Sud, 3.412 alberi e arbusti per combattere la banalizzazione degli ecosistemi

Piantumazioni, via delle api, rifacimento di spiagge e prati, messa a dimora di 3.412 esemplari, tra alberi e arbusti. Sono le mosse Parco Adda sud di Lodi, in sinergia con la Provincia di Lodi e con il supporto dell’Università di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria, sede di Lodi e della Rete di Agricoltura sociale dell’Ato Ambito territoriale di Lodi e San Colombano al Lambro (Mi), per combattere la banalizzazione degli ecosistemi. E’ stato infatti approvato un progetto esecutivo in merito, sostenuto dal Bando regionale BioClima. Sono interessati due ambiti lungo il corso dell’Adda, all’interno della spiagge fluviali di Boffalora, uno dei siti a maggior valore naturalistico di tutto il Parco e un corridoio di reliquati prativi, lungo la pista ciclopedonale e la strada provinciale tra Cavacurta a Castiglione d’Adda. L’obiettivo è sostenere le popolazioni di piccola fauna alata. Il bando “Biodiversità e Clima“ mira a creare modelli di finanziamento pubblico-privato per catalizzare gli investimenti in progetti di conservazione della biodiversità e di adattamento al clima. P.A.