Pap test gratuito: ventuno adesioni: "Missione compiuta"

Ventuno donne si sono sottoposte al pap test gratuito promosso dalla commissione pari opportunità del Comune, in collaborazione con l’Asst di Lodi e il Rotaract club di Codogno. L’iniziativa è stata inserita nell’ “ottobre rosa“ dedicato alla prevenzione. La giornata è stata organizzata, nell’area rosa dell’ospedale di Codogno, il 21 ottobre, dalle 9 alle 13. Hanno eseguito i test due ostetriche abitualmente dedicate alla mansione e poi ringraziate dalla presidente della commissione Pari opportunità, Giulia Piroli, presente con Veronica Valdameri, presidente del Rotaract club. "Le partecipanti – commenta Piroli – avevano i requisiti per farlo: non avevano aderito allo screening della Regione negli ultimi 3 anni e non avevano fatto il test negli ultimi mesi. Altre 10 donne purtroppo sono state escluse per mancanza di requisiti". P.A.