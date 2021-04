di Paola Arensi Il papà di Codogno diventato agonista di nuoto, a scopo benefico, dopo che il figlio Lorenzo, a pochi mesi di vita, ha superato “le onde“ di un trapianto di fegato, tenta una nuova traversata del cuore. Per raccogliere fondi, il genitore nuoterà attraverso il Lago d’Iseo il 12 luglio, da Iseo, per percorrere il bacino d’acqua in lunghezza (circa 22-25 chilometri), verso nord, fino a Lovere. Questa è solo una delle ultime novità che riguardano il progetto...

Il papà di Codogno diventato agonista di nuoto, a scopo benefico, dopo che il figlio Lorenzo, a pochi mesi di vita, ha superato “le onde“ di un trapianto di fegato, tenta una nuova traversata del cuore. Per raccogliere fondi, il genitore nuoterà attraverso il Lago d’Iseo il 12 luglio, da Iseo, per percorrere il bacino d’acqua in lunghezza (circa 22-25 chilometri), verso nord, fino a Lovere. Questa è solo una delle ultime novità che riguardano il progetto Insieme Oltre le onde. Una realtà, nata per iniziativa del papà Luca Foletti e della compagna Ramona Irina Faraoanu, che, tra l’altro, continua a crescere ed è appena diventata una vera e propria Odv, Organizzazione di volontariato.

Lo annuncia Foletti stesso, presidente del sodalizio, insieme alla compagna, vicepresidente, al segretario Diego Lupi e agli altri costituenti: Giovanna Tripodi, Angelo Foletti, Stefano Fedeli e Carlo Prazzoli. Oltre a sostenere famiglie di bambini con lunghe ospedalizzazioni, il gruppo ha scelto di affiancare lo studio nazionale della Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Sigenp).

E lo farà tramite il progetto “Fratelli atresini“: "Intendiamo supportare questi fantastici dottori nella lotta all’Atresia delle vie biliari (Avb), malattia rara, progressiva, principale causa di cirrosi epatica neonatale che porta al trapianto pediatrico (come nel caso di Lorenzo, ndr) - spiega Foletti -. La diagnosi tempestiva può migliorare la prognosi dei pazienti". Nel marzo del 2018, a Brescia, è stato istituito il primo Network Italiano per lo studio della patologia, sostenuto dall’Area fegato, Vie Biliari e Pancreas della Sigenp.

"È fondamentale un supporto a tale registro per avere un censimento dei piccoli pazienti affetti da Avb, garantendo così loro un futuro, grazie alle peculiarità offerte dal network in termini di diagnosi precoce, indicazioni di cura e trattamento, ricerca scientifica" sottolinea. E adesso che, come ribadisce il presidente, "dobbiamo remare tutti insieme, per andare oltre le onde di questo delicato periodo pandemico", l’Odv si schiera al fianco di Sigenp, siglando un accordo per sostenere il network per sei mesi, ogni anno, nel biennio 2021 e 2022. "Aiutateci a sostenerli, donando a Insieme Oltre Le Onde - chiede Foletti -. Il codice Iban è personalizzato: nei numeri finali vi è la data di nascita di Lorenzo" conclude il papà.