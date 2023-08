Palio di Lodi, golosa anteprima a Codogno

Il tradizionale Palio dei Rioni che si svolge ormai da 36 anni a Lodi sbarca a Codogno per una anteprima tutta da vivere e con le otto contrade laudensi (Colle Eghezzone, Pratello, Revellino Marte, Porta Adda, San Bernardo, Porta Regale, Università, Lodivecchio) che si sfideranno sull’anello di piazza Cairoli il prossimo 2 settembre, gustoso antipasto del palio del capoluogo che invece è in calendario il 1 ottobre prossimo. Ieri mattina alla presentazione dell’evento a Codogno vi erano il sindaco Francesco Passerini, il consigliere delegato allo sport Gigi Bassi, l’inventore ed organizzatore del Palio, Gigi Bisleri, presidente della gloriosa Wasken Boys, oltre a Gianbattista Magnaschi e Giulia Baggi in rappresentanza di due contrade di Lodi. E l’unico palio senza cavalli vivi, ma con manufatti in legno spinti da sei contradaioli escluso il fantino, è pronto per sbarcare per la prima volta in assoluto nella Bassa. "E’ un onore per noi ospitare un evento così importante ed è un omaggio alla nostra città che quest’anno si fregia del titolo di Comune europeo dello sport" ha detto il primo cittadino.

A Codogno non si lotterà per un titolo, ma sarà solo una dimostrazione a cui parteciperà anche una squadra del posto, sia nella corsa per i più piccoli sia in quella riservata agli adulti. Dalle 21 del 2 settembre prossimo, dunque, dopo il ritrovo in piazza Cairoli, ci sarà il corteo in via Roma con i cavalli e la banda. In piazza Cairoli poi si comincerà con la disputa riservata ai bambini di dieci anni e poi le gare di corsa dei cavalli e dell’anello da infilzare con una lancia, in stile medievale.