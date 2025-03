Ostello e ciclofficina, il Comune chiede fondi

Il piccolo paese di Maccastorna ci riprova. Dopo aver restituito, mesi fa, il contributo regionale di circa 700mila euro ricevuto per la realizzazione di un ostello e ciclofficina all’interno dell’ex casello idraulico a causa del mancato avvio dei lavori entro i termini prescritti dal bando, ora il Comune ha deciso di ritentare la strada di un bando pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate.

La presentazione della domanda scade il prossimo 7 aprile e l’amministrazione del sindaco Fabrizio Santantonio intende partecipare tenuto conto che il progetto esecutivo per la realizzazione del ciclo albergo e già nel cassetto pronto per essere utilizzato. Il Comune punta anche al fatto che Aipo, a cui era stato affidato il magazzino idraulico, credeva ancora nel progetto originario nel momento in cui il finanziamento della Regione era stato revocato.

L’ostello, se nascerà, sarà inserito nel contesto della ciclovia Ven.To.

M.B.