Ospedali, l’accusa del sindacato: mancano 75 infermieri e 30 Oss. I riposi? Impossibili

Gianfranco Bignamini della Fisi mostra l’elenco delle ferie arretrate dei dipendenti dell’Asst Lodi

Codogno (Lodi) – Infermieri e Oss in servizio all’ospedale di Codogno, Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano, è bagarre tra sindacato e azienda ospedaliera. La questione carenza di personale e mancato smaltimento di ferie e riposi è stata sollevata, in Prefettura, dal sindacalista Gianfranco Bignamini della Fisi. Che racconta: "Sono stato ricevuto per un tentativo di conciliazione dal viceprefetto Sara Morrone, capo di gabinetto, alla presenza del direttore amministrativo Giampaolo Grippa e di Clara Riatti e Giuliana Cippelletti, responsabili del personale dell’Asst di Lodi. Ma l’azienda ha dato numeri secondo me non corrispondenti alla situazione reale e che si basano su parametri regionali, ormai obsoleti, perché fermi alle necessità di 20 anni fa e sono lontani dalle direttive statali, più recenti e vicine alle necessità".

Per Bignamini nei quattro ospedali della provincia "mancano 75 infermieri e 30 operatori sociosanitari mentre alcuni hanno fino a 406 ore di riposo da recuperare. L’azienda invece dice che al 31 gennaio mancavano 50 infermieri. E non paga né gli straordinari svolti né le ferie da smaltire che, in queste condizioni, saranno impossibili da recuperare". Per la Fisi, i reparti con più problemi sono "il Pronto soccorso di Codogno, la Geriatrica di Casalpusterlengo, la Medicina e l’Ortopedia di Lodi".

In Prefettura Grippa, contestando le affermazioni di Bignamini, ha ribadito che "l’azienda rispetta le quote di personale previste dai criteri di accreditamento regionali". Il tentativo di conciliazione è quindi sfumato. Nel frattempo Gianfranco Bignamini auspica che anche all’ospedale di Codogno, come recentemente accaduto al Maggiore di Lodi, venga inaugurato un posto di polizia contro le frequenti aggressioni subite dai lavoratori, specie nei reparti d’Emergenza-Urgenza. "Non ci devono essere ospedali di serie b, soprattutto nel caso del nosocomio di Codogno che ha sette accessi sempre aperti ed è capitato si intrufolassero senzatetto e sconosciuti. Senza contare gli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari benché, per fortuna, non sia mai successo nulla di eclatante come i 50mila euro di danni causati da un paziente il mese scorso al Pronto soccorso di Lodi".