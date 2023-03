Ospedali a corto di personale "Montagne di riposi arretrati? A chi lo chiede li paghiamo"

di Paola Arensi

"I dipendenti che richiededono il pagamento delle ore arretrate vengono esauditi". È la risposta dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi alla segnalazione di Gianfranco Bignamini, sindacalista della Fisi, che ha messo sotto la lente di ingrandimento il foglio in cui si indicano le ore di straordinario accumulato da infermieri e operatori socio sanitari. Si tratta di lavoratori che prestano servizio nei quattro ospedali di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Per Bignamini "sono pochi, da qui le troppe ferie e i recuperi accumulati impossibili da recuperare o farsi pagare". "Al contrario di ciò che dice Asst, i nostri ospedali hanno personale in numero troppo esiguo – è la denuncia del sindacalista –. Ci sono situazioni complicate in diversi reparti, come il Pronto soccorso di Codogno, la Geriatria di Casalpusterlengo, Medicina e Ortopedia a Lodi. E non solo". Nei giorni scorsi c’è stato anche un tentativo di conciliazione, finito male, in Prefettura a Lodi. Erano presenti il viceprefetto Sara Morrone, capo di gabinetto, il direttore amministrativo Giampaolo Grippa e Clara Riatti e Giuliana Cippelletti, responsabili del personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi.

Si è parlato in primis della "carenza di personale" denunciata dalla Fisi. Per Bignamini, nei 4 ospedali della provincia di Lodi "mancano una settantina di infermieri e 30 operatori socio sanitari e alcuni hanno fino a 406 ore di riposo da recuperare. L’azienda invece dice che mancano 50 infermieri, al 31 gennaio 2023. Sono numeri non corrispondenti alla situazione reale e che si basano su parametri regionali, ormai obsoleti, perché fermi alle necessità di 20 anni fa e sono lontani dalle direttive statali, più recenti e vicini alle necessità". Il direttore amministrativo Grippa, sia in Prefettura che a posteriori, però smentisce: "L’azienda rispetta le quote di personale previste dai criteri di accreditamento regionali". E ribadisce che "per quanto riguarda le ore di lavoro in più, l’accumulo è l’effetto del trascinamento di ore accumulate negli anni, anche prima del 2020 e della pandemia, che poi ha complicato la situazione, viste le pressanti necessità. L’azienda però, rispettando comunque le regole contrattuali, se vengono richieste, paga le ore di straordinario ai dipendenti. Si fa se c’è una autorizzazione del dirigente interessato e se il dipendente lo chiede". Sempre Asst specifica: "La signora che ha 406 ore arretrate ha chiesto e ottenuto il pagamento di 7 ore. Un collega, su 394 ore extra, ha chiesto e ottenuto il pagamento di 245 ore".