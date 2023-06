Ospedaletto Lodigiano, auto si schianta contro un passaggio a livello: circolazione bloccata

Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 14 giugno 2023 – Schianto al passaggio a livello, circolazione bloccata. Nella prima serata del 14 giugno 2023 un’auto, che viaggiava lungo la strada provinciale 234, che collega Cremona a Pavia, all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, ha perso il controllo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, arrivata al passaggio a livello, con le sbarre che si stavano abbassando, per la vettura qualcosa è andato storto. Il conducente ha perso la propria corsia, finendo per abbattere la sbarra. Poi, fortunatamente, il veicolo si è fermato, prima di fare un frontale con la vettura che aspettava frontalmente, dietro al segnale di stop e sulla quale viaggiava una 38enne di rientro dal lavoro.

Tragedia sfiorata quindi, con grande paura della 38enne stessa che, avendo appena fatto la spesa, prima di rincasare, avrebbe deciso di non sprecare i propri ghiaccioli e regalarli a chi era in fila ad aspettare. La circolazione stradale è però rimasta bloccata a lungo, in entrambe le direzioni di marcia e quindi sia da Ospedaletto Lodigiano verso Pavia che da Orio Litta verso Codogno.

A seguire Rete ferroviaria italiana, che ha mandato subito in posto i propri tecnici, si è messa in opera per ripristinare il danno. Ai militari ora spetta verificare la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità. Per fortuna, comunque, nonostante l’ormai prossimo arrivo del treno, i sistemi di sicurezza hanno funzionato e non ci sono stati feriti.