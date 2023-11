Ospedale grande malato. Nella rianimazione manca l’acqua calda

Nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Crema manca l’acqua calda. È solo l’ultimo dei tanti problemi che affliggono il presidio sanitario che pare non riuscire a venire a capo delle varie situazioni critiche: ascensori che non funzionano e che non si riesce a mettere correttamente in funzione, pronto soccorso con attese infinite. Medici gettonisti che costano un patrimonio e, da dicembre, anche l’unico bar che chiude per due mesi e cambia poi gestione.

Il problema persiste da circa un mese e al momento sembra essere senza soluzione. C’è da dire che il problema dell’acqua calda mancante dal reparto persiste da oltre un mese, nonostante vari tentativi di venirne a capo. A nulla, infatti, sembrano essere serviti gli interventi tampone eseguiti dalla ditta che ha il contratto di manutenzione e che ci ha provato fino a oggi. Dai rubinetti delle stanze dei pazienti e delle sale e bagni del personale infatti esce solo acqua ghiacciata, nonostante l’appalto di 1,9 milioni che l’Asst di Crema ha sottoscritto con una società esterna, la Ecosfera, per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici dell’ospedale di Crema. Sin qui l’origine del problema non è stata ancora identificata e il motivo sembrerebbe essere imputabile alla mancanza di una mappa descrittiva adeguata di tutta impiantistica.

Sembra, infatti, che una mappa che tenga conto dei vari passaggi che si sono resi necessari in sessanta anni di ospedale non esista in quanto le varie rappezzature non sono state riportate o, se lo sono, non si dimostrano corrette. Di qui l’azienda che deve andare per tentativi per arrivare a capire dove sta il problema per poi risolverlo definitivamente.

Di conseguenza ogni volta che si presenta un problema all’impianto che porta l’acqua in vari reparti, per i tecnici, è un po’ come andare alla cieca, senza avere a disposizione una carta che guidi alla risoluzione del caso. A volte la pezza messa funziona e a volte, come in questo caso, no. E la risoluzione del problema adesso, con l’inverno alle porte e le temperature che calano drasticamente, diventa ancora più urgente.