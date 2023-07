Ospedale di Codogno: 3 infermieri se ne vanno - La replica dell'azienda

"Tra agosto e settembre, altri tre infermieri se ne andranno dall’ospedale di Codogno, passando ad un ente diverso. Tre infermieri del reparto Riabilitazione cardiologica e Pneumologica, lasciando ai colleghi rimasti l’onere di coprire le turnazioni in reparto. Uno degli ultimi reparti che fino ad oggi, pur con alcune fatiche riusciva ad avere uno staff sufficiente. Quindi dal 1 settembre ci saranno solo otto persone a gestire tutti i tre turni a rotazione, insieme ad altre due di cui uno in part time ed uno in full time che non fanno però i turni". Così ieri la consigliera comunale Rosanna Montani della lista civica Codogno Insieme 2.0 è tornata sulla questione scottante dell’ospedale e delle “fughe“ di personale. "Perché questo continuo flusso di persone che lasciano l’azienda di Lodi? Più ascoltiamo il personale che lavora nelle strutture ospedaliere del Lodigiano e più rimaniamo sconfortati" dichiara Montani.

Nel pomeriggio di ieri pomeriggio è arrivata la replica di Asst di Lodi. "Si conferma la cessazione di tre infermieri legata alle dinamiche ormai consuete e più volte spiegate a tutti i livelli e si respingono ancora una volta tutte le insinuazioni e illazioni – spiegano dall’azienda –. Comunque sono state attivate tutte le misure organizzative e gestionali per garantire assistenza sicura ai pazienti e un clima ottimale per gli operatori. Inoltre sono previste anche tutte le sostituzioni per il turn over attraverso procedure concorsuali già avviate". Mario Borra