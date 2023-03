Paura all'ospedale di Codogno: anziana aggredita e gettata in una siepe

L'ospedale di Codogno

Codogno - Un’83enne aggredita nell’area interna dell’ospedale di Codogno, a due passi dal Pronto soccorso. L’episodio è avvenuto domenica sera e ieri ha avuto un’eco molto ampia fino ad arrivare alle orecchie del sindacato che ha sollevato, per l’ennesima volta, la problematica del nosocomio senza sicurezza.

L’anziana era andata a trovare il marito ricoverato in Medicina e, una volta all’esterno, è stata spintonata da una donna, finendo nella siepe che delimita il vialetto d’accesso. Incerto l’obiettivo finale: forse il blitz è stato a scopo di rapina, per afferrare il telefonino, comunque non è andato a segno; oppure si è trattato dell’azione fine a se stessa di una persona disturbata. Fatto sta che nel presidio di viale Marconi l’allarme resta alto.

Gli episodi non sono collegabili ma, a novembre, era scattato l’allarme intrusione dopo la segnalazione, con relativa perlustrazione da parte dei carabinieri, di un tizio che aveva raggiunto i sotterranei dell’ospedale per cercarvi riparo. In effetti una verifica da parte del sindacalista Fisi Gianfranco Bignamini aveva rivelato che il nosocomio è accessibile senza problemi così come la parte sottostante, soprattutto la zona delle caldaie dove erano state rinvenute tracce di giacigli improvvisati.

"Dopo Lodi anche il nosocomio di Codogno avrebbe necessità di un posto di polizia così come della certezza che i varchi d’accesso vengano chiusi. I senzatetto utilizzano ancora il presidio per dormire e i segni sono evidenti. Per quanto riguarda l’episodio di qualche giorno fa, ho avvisato i carabinieri ma credo che anche l’Asst debba intervenire quanto prima monitorando gli accessi".