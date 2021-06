Orio Litta (Lodi), 20 giugno 2021 - Il Lodigiano, attraversato dalla storica via Francigena e migliaia di pellegrini, diventerà protagonista di un evento europeo dedicato alla ripresa del turismo lento. La manifestazione in questione si chiama “Road to Rome 2021. Start Again” e passerà dal Basso Lodigiano toccando Orio Litta, dove vive il sindaco e vice presidente vicario dell’Associazione nazionale vie Francigene Francesco Ferrari, Senna, Somaglia, Guardamiglio e San Rocco. Fino a raggiungere il capoluogo emiliano Piacenza. “I partecipanti sono partiti il 15 giugno da Canterbury e percorreranno, con una staffetta, Roma e Santa Maria di Leuca – spiega Ferrari – Sarà portato un bastone per tutto il percorso. E’ un evento europeo che, come associazione, abbiamo lanciato volentieri. E la segretaria generale del Consiglio d’Europa Marija Pejcinovic Buric ha voluto quindi riceverci, come delegazione di AEVF, a Strasburgo, per condividere questa iniziativa e farci gli auguri di buona riuscita”.

Il sindaco lodigiano era presente con il presidente dell’associazione europea Massimo Tedeschi di Fidenza, il vicepresidente Gaetan Tornay, il sindaco di Montfaucon (Francia), Pierre Contoz e il direttore di AEVF Luca Bruschi. Orio Litta e il Basso Lodigiano, come tratto della via Francigena, saranno quindi pienamente coinvolti, perché gli staffettisti transiteranno nel territorio l’11, il 12 e il 13 agosto. Il programma prevede una tappa in bicicletta l’11 giugno da Pavia a Orio Litta, a seguire i partecipanti riposeranno nella grangia dei benedettini oriese, ostello dei pellegrini. “Il 12 agosto, durante la loro sosta, programmeremo iniziative con la Provincia di Lodi, sia a Orio che a Corte Sant’Andrea di Senna, come una cena del pellegrino, intrattenimento musicale e ospiti da tutta Lombardia - annuncia Ferrari orgoglioso e precisa -. Questo serve a tutto il territorio perché il 13 agosto la staffetta passerà anche per Somaglia, Guardamiglio, San Rocco al Porto e Piacenza. Il tutto sarà seguito da strutture di comunicazione importantissime.

E’ un evento simbolico di ripresa dei cammini, che vogliono essere un segnale positivo e vacanze senza rischi”. Saranno presenti anche produttori locali, quali Montana, che ha lanciato la carne come prodotto del pellegrino, Gruppo Cremonini etc.. Realtà che saranno sponsor. Il privato quindi inizia a investire sul turismo lento. “Per me essere ricevuto a palazzo Europa, nella sede del consiglio d’Europa, è stata una grande emozione che non capita spesso – ricorda il sindaco – Ora finalmente, grazie a questo evento, avremo l’occasione di far vedere ciò che abbiamo fatto in 20 anni, dalla fondazione dell’Associazione europea delle vie Francigene. Tra gli sponsor della staffetta ci sono Snam, Intesa San Paolo e Enit Agenzia nazionale turismo italiano”. La prima tappa della staffetta è stata presso la Cattedrale di Canterbury, accanto alla pietra del chilometro 0 della Via Francigena, dove si è tenuta una cerimonia simbolica dedicata all'evento, con la benedizione del "bastone del pellegrino" che accompagnerà i partecipanti, per 3200 chilometri, fino a Santa Maria di Leuca.