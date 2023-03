Organizzazione sgominata In cella quattro spacciatori

di Mario Borra

Gestivano un fiorente spaccio di droga da mille dosi vendute e con incassi da record: alle prime luci dell’alba di ieri è scattata una maxi operazione antidroga che ha visto impegnati oltre cinquanta carabinieri dei Comandi Provinciali di Lodi, Milano e Pesaro Urbino nonché le unità cinofile di Orio al Serio, di Casatenovo e Pesaro, impegnati nel dare esecuzione a diversi ordini di custodia cautelare ed a molteplici perquisizioni domiciliari nel contesto di un’indagine a larga scala iniziata esattamente un anno fa. Per quattro di loro le porte delle celle si sono aperte ieri mattina: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lodi hanno rintracciato due cittadini di origine cubana di 40 e 31 anni, un cittadino di origine algerina di 45 anni, tutti identificati a Melegnano, ed un 39enne di origine marocchina pizzicato a Lodi Vecchio nel pomeriggio.

Sono stati sequestrati circa 400 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina oltre a banconote di piccolo taglio e bilancini di precisione. Le risultanze investigative hanno permesso al Gip del Tribunale di Lodi di emettere ordinanze di custodia cautelare nei confronti complessivamente di nove persone, ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, in grado di gestire una buona fetta del mercato di consumatori residenti nel Sud Milano e nell’Alto Lodigiano, ma i destinatari delle misure cautelari sono in gran parte persone extracomunitarie che non hanno una fissa dimora e pertanto non facilmente rintracciabili sul territorio. Le indagini hanno permesso di mettere in luce una attività compravendita ormai consolidata e rivolta per lo più a clienti “fidelizzati”: durante il periodo delle indagini, da marzo a giugno del 2022, i carabinieri hanno potuto accertare circa mille cessioni al dettaglio di stupefacente per un giro di denaro superiore a 30mila euro così come sono stati recuperati 80 grammi di cocaina, sequestrati 1.500 euro come ricavo dello spaccio, oltre ad arrestare un 50enne marocchino e a denunciare un’altra persona, identificando nel contempo numerosi clienti.