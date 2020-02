Mulazzano, 17 febbraio 2020 -Vede i carabinieri e cambia direzione ma finisce per essere arrestato. Sulle sue spalle pendeva un ordine di carcerazione. Si trova nel carcere Cagnola di Lodi un ucraino di 55 anni del Cremasco finito nella rete dei controlli dei militari di Tavazzano. L’uomo era al volante di un’auto ma, viste le forze dell’ordine, ha improvvisamente cambiato direzione. La manovra svolta all’ultimo momento ha insospettito i carabinieri che hanno quindi fatto comunque fermare l’interessato per vederci chiaro. Ed è emerso a suo carico un ordine di carcerazione per atti persecutori e porto d’armi abusivo. Da qui l’accompagnamento nella casa circondariale del Capoluogo di provincia.

