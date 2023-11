Ora il sindaco si difende: "Il debito non è colpa mia"

Accusata dal gruppo di opposizione “Ascolto Partecipazione“ di "aver perso contributi del Pnrr e mancato un ricorso legale che avrebbe tutelato l’ente da spese eccessive", il sindaco di Santo Stefano Marinella Testolina, attraverso il gruppo di maggioranza Insieme per Santo Stefano, si difende. Le bordate erano seguite alla discussione sul debito fuori bilancio, provocato dalla causa riguardante un testamento ritenuto “pilotato“ dall’ex sindaco e dall’approvazione del piano di rateizzazione quadriennale e della variazione al bilancio comunale.

"La Giunta aveva preferito accordare un risarcimento piuttosto che intentare un ricorso e rischiare aumenti di spesa", chiariscono gli amministratori. Il piano rateale proposto al creditore, previo accordo, prevede la suddivisione in quattro rate dal 2023 al 2026 così suddivise: 310.638 euro nel 2023; 70mila nel 2024; 70mila nel 2025; 42.864 nel 2026. Impegno che ricadrà su servizi – per i quali si cercherà di limitare al massimo i tagli – e innalzamento delle aliquote addizionali comunali che verranno inserite nel bilancio di previsione 2024-2026.

Impegni e scadenze finiti sotto la lente della minoranza in Consiglio. "Se non ci fossero stati errori da parte dell’Amministrazione precedente, i cittadini non sarebbero in queste condizioni. Si parla poi di sospensione del contributo alla scuola dell’infanzia, per ora non abbiamo preso in esame alcuna sospensione. E per quanto riguarda i contributi alle associazioni, non sono stati elargiti ma viene lasciato a disposizione un locale del Centro culturale ex Cascina Santa Maria e la Pro loco gode anche di un magazzino al Centro sportivo", insiste il sindaco Testolina che prosegue nella difesa dell’operato della sua coalizione di governo in questa vicenda che ha reso nebuloso il futuro delle case comunali. "Per quanto riguarda i 50mila euro persi per l’efficientamento, la ditta indicata dall’Ufficio tecnico per il rifacimento dei serramenti non ha presentato il progetto nei tempi richiesti. Invece per la piazzola ecologica parliamo di 75mila euro e non di 100mila, che non sappiamo se entreranno nelle casse municipali: un problema anche per altri comuni, infatti ci stiamo interfacciando con la Prefettura".