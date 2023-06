Operazione antidroga del Varesotto, due arresti nel Lodigiano, accusati di spaccio

Maxi operazione antidroga del Varesotto, due arrestati risiedono nel Lodigiano. Si tratta di marocchini che per gli inquirenti fanno parte di un gruppo di connazionali accusati a vario titolo di tortura con uccisione del torturato, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti, in particolare spaccio nei boschi dislocati tra Lombardia e Piemonte. Tra lunedì e ieri, collaborando tra Squadre mobili delle Questure di Lodi e Varese, sono scattati due arresti e la reclusione nel carcere Cagnola di Lodi, in attesa di processo, per i due marocchini residenti a Caselle Lurani e Borghetto Lodigiano. Sono due delle 26 misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari di Busto Arsizio, Novara e Lodi, di cui 24 in carcere e una agli arresti domiciliari. Poi c’è un divieto di dimora in Lombardia e Piemonte.

I due pusher del Lodigiano risponderanno di spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo straniero fermato, residente a Caselle Lurani, era noto come “il ladro dei boschi“ perché solito recarsi nei luoghi di spaccio ad appropriarsi delle sostanze stupefacenti nascoste da altri per poi rivenderle a ulteriori gruppi di spacciatori. In passato era stato indagato, in concorso con alcuni connazionali, per rapina a mano armata ai danni di un pusher a sua volta marocchino. Il secondo fermato risiede a Borghetto Lodigiano ed è indagato per spaccio al dettaglio. Avrebbe rifornito batterie di pusher a Borghetto Lodigiano, Graffignana, Novara e Pavia.

Paola Arensi