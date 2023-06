Operaio schiacciato tra piattaforma e cavalcavia: indagini sull'incidente a Borghetto Lodigiano

Il turno notturno di lavoro si trasforma in dramma per un operaio di una ditta che, attorno a mezzanotte e mezza tra giovedì e venerdì, stava effettuando alcuni interventi di manutenzione lungo il tratto di Autostrada del Sole, tra Casalpusterlengo e Lodi, all’altezza del chilometro 32, in territorio di Borghetto Lodigiano. Secondo quanto appreso, un 56enne è rimasto schiacciato tra il cestello elevatore, che aveva raggiunto una certa altezza, e la parte del cavalcavia: in pratica sono rimasti intrappolati la mano destra e il braccio sinistro. I suoi colleghi, notata la scena e allarmati dalle grida di dolore dell’uomo, hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento di Casalpusterlengo che hanno raggiunto il 56enne in quota, riuscendo a liberarlo ed a consegnarlo nelle mani di soccorritori del 118, giunti sul luogo dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, l’operaio è stato trasportato dall’ambulanza della Croce Casalese, seguita dall’automedica, in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Sul posto è arrivata anche l’Ats di Lodi per verificare, come da prassi, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Da chiarire l’aspetto relativo al motivo per cui l’operaio è rimasto schiacciato con la piccola piattaforma mobile che, secondo quanto appreso, continuava a spingere verso l’alto: errore umano o guasto meccanico che ha fatto “impazzire” il cestello reso non più governabile? Toccherà all’indagine avviata scoprirlo.

M.B.