Onori a Giuseppe Novello, Codognino Emerito e Partecipante alle Due Guerre Mondiali

CODOGNO (Lodi)

Onori ieri mattina a Codogno, per l’alpino Giuseppe Novello, codognino emerito, che ha partecipato alle due guerre mondiali. Il codognino, artista e fumettista di fama internazionale, è stato ricordato dalla vicesindaco Raffaella Novati e dalle penne nere stesse, in una breve cerimonia. Evento inserito in un fine settimana che ha preceduto il maxi raduno alpino previsto a ottobre a Lodi. Erano presenti Saverio Farina, capogruppo di Lodi, il colonnello Massimiliano Cigolini di San Fiorano, il presidente della sezione di Milano Valerio Fusar Imperatore. Le due giornate, partite sabato con l’apertura di un punto ristoro in piazza Cairoli a Codogno, hanno messo le basi per il maxi raduno previsto a Lodi, il 14 e 15 ottobre, quando sono previsti circa 12mila alpini e il 2° Raggruppamento Lombardia - Emila Romagna. Sono stati serviti, questo sabato e domenica, panini con la salamella, altre golosità e bevande. Grazie al tradizionale spirito di accoglienza alpino, la riuscita dell’evento, nonostante il caldo e il periodo estivo abbiano ridotto gli avventori, non è mancata.

In tanti hanno partecipato all’incontro serale, che si è svolto nella sala Santelli del municipio, intitolato "Gli alpini e la battaglia di Nikolajewka" e incentrato sui fatti del 26 gennaio 1943. Atto finale dell’uscita dalla Russia dalla sacca in cui i russi avevano chiuso gli alpini e non solo. È una battaglia che ha un significato importante per le penne nere, perché lì morirono 40mila alpini ed è stata ricordata nel dettaglio dal colonnello Massimiliano Cigolini (Comandante del V reggimento) di San Fiorano. Si è esibito anche il coro alpino "Monte Cervino" di Gessate. Ieri applausi al passaggio della fanfara alpina di Abbiate Guazzone (Varese), arrivata per la prima volta a Codogno. P.A.