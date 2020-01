Lodi, 5 gennaio 2020 - Sono state omelie a tutto campo quelle che il parroco di Castiglione monsignor Gabriele Bernardelli ha pronunciato dall’altare l’ultimo giorno del 2019 e il primo del 2020. Come sua consuetudine poi le ha pubblicate su YouTube (visibili sul sito della parrocchia).

Il sacerdote si è soffermato sul fatto che "molte famiglie sono attanagliate dal gioco d’azzardo, senza che nulla venga fatto", sul tema droga "che continua a essere una piaga per i giovani e a livello nazionale si dibatte solo per distinguere tra leggera e pesante. Mentre dalla droga leggera poi si passa a sostanze più invasive". "C’è un’ingiustizia ulteriore – ha proseguito –, il lavoro nei giorni di festa. Pretenderlo impedisce di partecipare ai riti religiosi". Don Bernardelli poi ha anche però invitato i fedeli a "non rovinare i marciapiedi e a salvare il nostro microcosmo".