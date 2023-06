Nuovo ponte sul Ticino Ultimi ritocchi

Gli ultimi ritocchi. E in capo a qualche settimana la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino potrà considerarsi conclusa. I lavori, che sono stati finiti dal Consorzio Pangea di Pescara, sono in dirittura d’arrivo: in questi giorni si sta procedendo alla verniciatura dell’ultima arcata, bianca come indicato dalla Soprintendenza, e alla posa degli ultimi guardrail. Subito dopo si procederà al collaudo, che avverrà in due step. Quello statico, che prevede l’ultizzo di trenta camion a pieno carico che transiteranno più volte lungo il nuovo viadotto; e quello dinamico, ad alta specializzazione. Contestualmente al collaudo di procederà alla pulizia dell’area un tempo occupata dall’impresa Bocca, che si trova in prossimità del cantiere e rappresenterà un punto importante della viabilità verso il nuovo ponte.

La Provincia, che è la stazione appaltante, ha annunciato di aver avviato con Anas l’iter per ottenere dal ministero dei Trasporti i fondi necessari alla viabilità di collegamento che rappresenterà l’ultimo passaggio prima che il ponte diventi a tutti gli effetti utilizzabile, chiudendo una questione che come esigenza del territorio risale a parecchi decenni fa e come storia legata alla struttura a una decina di anni addietro. Lo sblocco dell’opera, che ha un passato molto critico per alcune ditte fallite prima del completamento e che avrebbe già dovuto essere ultimata, rappresenta un passaggio nodale anche se non l’unico per il rilancio di Vigevano e di tutto il territorio della Lomellina.

L’ostacolo successivo sarà quello di trovare il modo di realizzare la superstrada Vigevano-Malpensa, atto finale di un’operazione che dovrebbe proiettare la città ducale e il suo territorio nell’ambito dell’area di Milano.

U.Z.