Nuovo polo di assistenza nella casa in cui vissero due partigiani

La casa dove abitarono due partigiani codognesi, Dina e Angelo “Lolo“ Clavena, diventerà una nuova porzione della Cooperativa Amicizia che, dopo averla acquistata, ora ha in mano un progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione a scopi assistenziali. Si tratta della palazzina di via Cavallotti, proprio nel punto in cui inizia via Galilei, in pieno centro. Il documento è già pronto e mercoledì sarà visionato nella commissione per le Politiche del territorio. L’obiettivo sarà creare un polo operativo dedicato all’età evolutiva, finalizzata al sostegno di persone con disturbi del neurosviluppo e disabilità intellettiva. Il progetto completerà dunque una rete di servizi già erogati nel complesso dell’ente assistenziale: gli ospiti che troveranno sistemazione nella nuova struttura effettueranno un percorso con l’obiettivo della socializzazione, l’inclusione sociale, l’avvicinamento al mondo del lavoro con il sostegno dei famigliari. La sistemazione prevederà la demolizione di parte del fabbricato interno e la sua ricostruzione mentre la facciata su via Cavallotti, su indicazione della Soprintendenza, sarà riqualificata. M.B.