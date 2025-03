Nuovo Piano della sosta e via Fissiraga ripensata. Crescono i malumori

Riserve sulla situazione di via Fissiraga e sul Piano della sosta recentemente illustrato dall’assessore comunale Stefano Caserini, vengono espresse dal Movimento Civico “Ama il tuo Paese”, pur non rappresentato nel Consiglio Comunale. "L’assessore - sottolineano i portavoce Domenico Ossino (foto) e Ferdinando Mascherpa – ha definito via Fissiraga una delle più problematiche del centro, giustificando così la riduzione dei posti auto da 30 a 19. Tuttavia, problematiche analoghe (ossia traffico intenso e assenza di marciapiedi) sono presenti anche in altre vie parallele, come via Paolo Gorini, che meritano pari attenzione". "Il piano della Sosta – aggiungono –, che introduce una tariffa annuale di 140 euro per i residenti avrà un impatto negativo sulla città. Nonostante le dichiarazioni della vicesindaco Laura Tagliaferri, che lo descrive come una misura per “fare ordine” e non “fare cassa”, le famiglie e i pendolari ne subiranno le conseguenze economiche. Inoltre, non sono state previste alternative valide, come parcheggi di scambio o navette gratuite". Alla luce di tutto ciò il Movimento invita il Comune a sospendere l’adozione del Piano della sosta fino a quando non saranno avviati confronti più ampi e costruttivi.