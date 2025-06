Nuovo nido, arrivano i soldi del Pnrr: "Risposta ai bisogni delle famiglie"

In arrivo il nuovo asilo nido comunale di Mulazzano, "ci sono i finanziamenti". Il Comune di Mulazzano è stato ammesso al finanziamento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la costruzione di nuovi asili nido. Con decreto ministeriale 101 del 23 maggio, l’ente è rientrato tra quelli selezionati nell’ambito dell’avviso pubblico del 17 marzo rivolto alla costruzione di nuove strutture per la fascia 0-2 anni e alla riconversione di edifici pubblici per usi educativi. "Fino ad oggi, a Mulazzano, l’unica struttura di appoggio per le famiglie con bambini piccoli, è stata la scuola paritaria “Le marmotte”, che offre sia asilo nido che scuola dell’infanzia - spiega il sindaco Michael Gola –. Il nuovo nido sarà una implementazione dei servizi di qualità e delle opportunità offerte dal nostro paese". Il finanziamento ottenuto, pari a 480mila euro, sarà destinato alla realizzazione di un nuovo asilo nido comunale, che potrà ospitare fino a 20 bambini della fascia 0-2 anni. "La struttura sorgerà in un’area adiacente alla scuola secondaria di primo grado di via Ada Negri, scelta per la sua posizione strategica e per l’integrazione con gli altri servizi scolastici" chiarisce il sindaco. Per rafforzare ulteriormente il progetto, l’amministrazione comunale contribuirà con un cofinanziamento di 250mila euro, derivante in parte dagli oneri di urbanizzazione legati alla costruzione del nuovo supermercato (attualmente in fase di realizzazione sul territorio). "Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per Mulazzano – commenta ancora il sindaco Gola –. Il nuovo asilo nido non è solo un’infrastruttura educativa, ma una risposta concreta ai bisogni delle famiglie, che potranno contare su un servizio pubblico qualificato, accessibile e vicino. L’investimento nella prima infanzia è un investimento nel futuro della nostra comunità. Siamo riusciti a completare l’iter in tempi strettissimi, grazie alla competenza e all’impegno del nostro personale. Era una importante opportunità offerta dal Pnrr e dall’Unione Europea". Il progetto si inserisce nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con risorse europee del programma Next Generation EU. L’avvio del cantiere è previsto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 2026.