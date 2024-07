Nuove luci per il diamante. Baseball non più al buio

Luci nuove fiammanti nel rinnovato diamante di Codogno. Nell’ambito di un piano generale di riqualificazione dell’illuminazione pubblica da 7,2 milioni, il Comune ha investito 280mila euro nell’impianto sportivo di viale Resistenza. Il quartier generale del Codogno Baseball ’67 che ieri ha inaugurato la nuova illuminazione con il sindaco Francesco Passerini e l’Amministrazione comunale in occasione di un’importante partita.

"Il baseball è uno dei fiori all’occhiello della città e necessita di un tipo di illuminazione particolare dato che, per il caldo, giocando in estate, le partite devono essere organizzate in sicurezza e quindi col buio. Inoltre la pallina viene lanciata molto in alto. È stato fatto un lavoro minuzioso", garantisce il primo cittadino. Dopo sette anni di buio per via di un impianto obsoleto, dispendioso e mal funzionante, ora grazie alla nuova illuminazione il centro sportivo ha ospitato una competizione di livello nazionale. La squadra locale ha giocato contro il Torino. Gara 1 alle 15,30 e gara 2 alle 21 con inaugurazione del nuovo impianto alla presenza delle autorità.

Era la seconda giornata della seconda fase del Campionato di Serie A: un girone a 8 composto da Codogno, Oltretorrente Parma, Grizzlies Torino, Settimo Torinese, Senago, Milano 46, Crocetta Parma, Poviglio. Ed era importante evitare di arrivare ultimi perché avrebbe significato il rischio di retrocessione, dovendo fare i playout con le ultime squadre di due altri gironi.

"Nel 2018 venne la Nazionale Italiana e si predispose un’illuminazione provvisoria – ricorda ancora Passerini – Ora il lavoro sarà definitivo. Ringrazio coloro che hanno offerto tutto l’impegno possibile e ottenuto il risultato, perché questa partita era la scadenza più impellente. Volevamo valorizzare il mondo dello sport e quindi siamo intervenuti anche sull’illuminazione del Campo Acerbi, utilizzato per il calcio, con l’inaugurazione fissata per settembre".