Nuova vita per il vecchio ospedale Polo per i disturbi alimentari, si parte

di Paola Arensi

L’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi ha predisposto il cronoprogramma per la realizzazione Centro per i disturbi alimentari di Casalpusterlengo. Nascerà nel vecchio ospedale, oggi in disuso, vicino al santuario dei Cappuccini. "Il 15 marzo, in occasione della giornata nazionale dei disturbi alimentari, l’Azienda ha approvato il primo atto propedeutico alla complessa progettazione del nuovo centro, finanziato da Regione Lombardia - annuncia il direttore generale Salvatore Gioia –. Ci siamo aggiudicati il finanziamento da 5,5 milioni di euro di Regione, per realizzare il progetto su una superficie complessiva di 1.400 metri quadrati. Avremo il progetto definitivo entro luglio, l’esecutivo entro ottobre e l’avvio dei lavori a maggio 2024". L’obiettivo è agire adesso. The World Health Organization (WHO) ha messo i disordini della condotta alimentare tra le priorità delle malattie mentali per i bambini e gli adolescenti. Studi epidemiologici internazionali hanno rilevato un aumento dell’incidenza, nel genere femminile, di età compresa tra i 12 e 25 anni. "I DCA hanno generalmente esordio in età adolescenziali, ma stiamo assistendo a una comparsa precoce - osservano in azienda –. Già all’età di 8 anni vengono rilevate problematiche legate ad anoressia e bulimia etc.. . All’anoressia nervosa è collegata una mortalità 5-10 volte maggiore di quella di persone sane della stessa età e sesso (dati Ministero Salute 2021). Circa un quinto dei decessi è dovuto a suicidio". Oggi Asst Lodi garantisce risposte specialistiche ambulatoriali presso la Neuropsichiatria. Con il nuovo centro però, che diventerà punto di riferimento di tutta l’area sud ovest della Regione Lombardia, sono previsti "l’attivazione di interventi residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali" come spiega Giancarlo Cerveri, direttore del dipartimento di Salute Mentale dell’Asst di Lodi.

Intanto il 6 marzo all’ospedale di Codogno è stato avviato l’ambulatorio per il piede diabetico, di primo livello: "Nel territorio sono seguite circa 8.000 persone diabetiche l’anno - ricorda Gioia -. Proponiamo attività di prevenzione e screening e con presa in carico delle lesioni semplici del piede diabetico. Si tratta di una delle complicanze della malattia diabetica a maggior impatto sociale ed economico. Il paziente con piede diabetico può presentare, se seguito in modo inadeguato, la necessità di continue viste ambulatoriali, medicazioni sempre più complesse e ripetuti ricoveri".