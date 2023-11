Nuova pista d’atletica dello stadio Merlo: un mese di ritardo

Sarà consegnata con almeno un mese di ritardo la nuova pista di atletica dello stadio "Merlo". La proroga richiesta dalla ditta che sta effettuando i lavori è stata accolta dal Comune. Le cause sarebbero da addebitare ai ritardi nella consegna dei materiali e al maltempo delle passare settimane.

I lavori avrebbero dovuto iniziare il 9 ottobre mentre i materiale sono arrivati almeno 9 giorni più tardi mentre le condizioni meteo non hanno consentito di poter distribuire la colla per la posa della pista. Quello dello stadio è solo l’ultimo dei cantieri cittadini che sta accusando dei ritardi rispetto alla tempistica prevista. Per il teatro Cagnoni, i cui lavori di ristrutturazione avrebbero già dovuto essere ultimati, ci sono buone notizie: risolto il contratto con l’azienda che stava svolgendo i lavori, l’incarico è stato riassegnato e si sta già lavorando nella zona attigua al palcoscenico. L’obiettivo è quello di accelerare il più possibile in modo da non perdere la stagione che di fatto non è ancora iniziata. Più complicata la situazione della Cavallerizza, che avrebbe dovuto essere completata entro la fine dell’estate: i ritardi sono legati anche a questioni di natura burocratica. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di chiudere la questione entro la fine dell’anno.

Umberto Zanichelli