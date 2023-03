Nuova logistica Dhl Accordo tra gli enti locali "Lavoro prima ai residenti"

di Mario Borra

È stato firmato ieri, nella sede della Provincia di Lodi, il protocollo d’intesa tra l’ente provinciale ed i comuni di Borgo San Giovanni, Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense e Lodi che mette nero su bianco gli interventi concordati nel procedimento di concertazione in merito al nuovo insediamento di logistica Dhl di Borgo San Giovanni. Per quanto riguarda le perequazioni, derivate dalle trasformazioni urbanistiche generate dall’intervento, spicca l’importo di un milione e mezzo di euro che verrà versato alla Provincia e messo a disposizione per lo sviluppo e la realizzazione della componente ambientale dell’ambito territoriale di riferimento e che si aggiunge ad un contributo al Fondo di Perequazione Provinciale pari a 550 mila euro da utilizzare per progetti di valorizzazione ambientale e territoriale. Tra gli aspetti rilevanti dell’accordo, occorre sottolineare la cessione alla Provincia in comodato d’uso gratuito trentennale di un’area di 2,5 ettari per progetti ambientali, la garanzia di un saldo energetico positivo del polo logistico, l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture, l’adeguamento strutturale del percorso di accesso all’insediamento dalla provinciale 235, la riqualificazione delle fermate bus esistenti in località Case Nuove e la realizzazione nuove fermate bus, l’impegno da parte dell’operatore privato a dare precedenza ai residenti del territorio per la selezione del personale, un nuovo studio del traffico con costi a carico dell’operatore ed infine la promozione di un monitoraggio ambientale attraverso il campionamento di api come bioindicatori. Sotto il profilo del bilancio di consumo di suolo, la superficie che da agricola è diventata urbanizzabile ammonta a oltre 72mila metri quadrati mentre le aree in precedenza urbanizzate ed urbanizzabili che verranno retrocesse in agricole hanno una dimensione complessiva di 73.391 metri quadrati.

Sempre in ambito logistico, Ceva Logistics, in seguito ad un accordo, sarà responsabile dei servizi di ricezione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti a marchio Haier, Candy e Hoover e dunque il magazzino di Somaglia gestirà circa 500 mila pezzi in entrata ed altrettanti in uscita all’anno oltre alla gestione di tutte le spedizioni per un totale di circa 5 mila consegne ogni anno.