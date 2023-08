Non si rassegna all’addio Pestaggi e denuncia

Una gelosia folle quella del 34enne di Robecco d’Oglio che più di una volta ha minacciato, insultato e ripetutamente colpito la propria compagna, che dopo mesi ha chiamato i carabinieri. Una relazione lunga tre anni coronata, due anni fa, dalla nascita di una bambina. Questo fatto, anziché rinsaldare la coppia, l’ha fatta scoppiare. Lui è diventato geloso e aggressivo, arrivando addirittura a picchiare la compagna davanti alla piccola. Tutto è cominciato a dicembre, quando i due hanno avuto una violenta discussione. Lui è geloso e la accusa di avere un amante, passando dalle parole ai fatti. Ma è ai primi di luglio che il compagno passa ogni limite. La schiaffeggia e la fa cadere da una sedia, la insegue per casa, le tappa la bocca perché i vicini non sentano, la picchia e le porta via il cellulare e le chiavi dell’auto perché non possa chiedere aiuto. Quando il calvario finisce, la donna decide di dire basta e avverte i militari di quel che succede. Il primo agosto il magistrato ordina al 34enne di andarsene di casa e di non incontrare più figlia e compagna.

P.G.R.