Nessun amico per Alessio bambino autistico di 10 anni

CALCO (Lecco)

Degli amici per Alessio. Li cercava mamma Romina per suo figlio Alessio, un bambino autistico di 10 anni che abita a Calco, perché trascorressero del tempo e giocassero insieme a lui durante i lunghi pomeriggi a casa finita la scuola, oppure nei fine settimana. Di amici per Alessio, che non siano i suoi compagni di classe a Inverigo, ad almeno una mezz’oretta di strada di distanza, mamma Romina però ne ha trovati solo due. Gli altri o abitano troppo lontano, oppure, dopo qualche volta, sono spariti, mente se lui magari prova ad avvicinarsi a qualcuno al parchetto per giocare a pallone, viene puntualmente cacciato, perché lui fatica a coordinarsi e non è bravo a rincorrere e calciare la palla.

"Il tuo futuro sarà la solitudine, come tutti i bimbi e i ragazzi come te", è lo sfogo pubblico, sui social, di mamma Romina Ghisleni, 42 anni, che con il marito Bruno e la figlia più grande Sara, la sorellona 14enne di Alessio, stanno dedicando la vita a quel bambino speciale. "Vederlo isolato, allontanato, in disparte, è una realtà a cui non riesco ad abituarmi, sebbene temo che il destino del mia Alessio sarà proprio quello – prosegue mamma Romina –. Io ci ho provato a cercargli qualche amico, purtroppo ci hanno risposto solo in due della zona".

Per trovare qualche amichetto per il suo Alessio, Romina le ha provate veramente tutte: articoli sui giornali, appelli in rete, ospitate in tv anche nazionali, il passaparola. "Non è stato semplice per me, né per lui, perché ogni volta è come mettere in piazza il mio dolore e appiccicare addosso a lui un cartello che espliciti le sue problematiche – si sfoga –. Mi sento impotente, vorrei fare di più. Temo inoltre che sarà sempre peggio, perché più Alessio cresce, più sarà difficile interagire con i suoi coetanei". D.D.S.