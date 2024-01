Nasce un fondo in memoria dell’assessora

La creazione di un fondo alla memoria dell’ex assessore di Casalpusterlengo nonché consigliere del Comitato direttivo del Centro antiviolenza, Maria Grazia Scotti (nella foto), recentemente scomparsa; e un corso per nuove volontarie. Decolleranno a breve le due iniziative per contrastare la violenza sulle donne grazie alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi in collaborazione con il Centro Antiviolenza. Nuove risorse umane e stanziamenti economici sono sempre necessari per proseguire l’attività con efficacia e dunque ecco che il 2024 si apre con i due importanti progetti. La presentazione del corso è prevista per sabato prossimo alle 9,30 nella sede della Fondazione, in corso Archinti, poi inizierà il percorso di formazione che si svilupperà il 27 gennaio e poi il 3, 10 e 17 febbraio.

"Grazie al corso puntiamo a trovare nuove volontarie per rendere il servizio di accoglienza e assistenza telefonica ancora più completo – spiega Paola Metalla del Centro Antiviolenza – Servono persone che ci aiutino a mantenere aperta la sede e gli sportelli e a renderli più vivi e partecipi perché nel corso degli anni qualche volontaria ha sospeso il servizio ed altre purtroppo non sono più tra noi, come Mariagrazia Scotti, che era un punto di riferimento".

Proprio a lei hanno pensato i responsabili del Centro quando hanno deciso di aprire un fondo presso la Fondazione Comunitaria di Lodi. "Alla cerimonia funebre per Mariagrazia, suo marito Marco ha espresso la volontà di devolvere le donazioni alla nostra associazione – racconta Metalla – Per questo abbiamo deciso di versare i contributi ricevuti in un fondo a lei dedicato: sarà lo strumento per ricevere con continuità donazioni in difesa delle donne".

