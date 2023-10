Municipio, scatta la riqualificazione

Scatta oggi il cantiere di San Fiorano volto a migliorare gli spazi interni del municipio: sarà installato un ascensore e si rifaranno i bagni, aggiungendo quelli attrezzati per i disabili. "Per prima cosa portiamo avanti la costruzione dell’ascensore a fianco del Comune – spiega il sindaco Mario Ghidelli –. Il costo è di 150mila euro, tutti finanziati dalla Regione". L’edificio conta un piano rialzato e un primo piano e l’ascensore, per portare in alto le persone, farà due soste". L’amministrazione comunale ha deciso di sistemare anche i servizi igienici. "Noi aggiungiamo 20mila euro perché faremo fare anche i bagni nuovi e quelli per i portatori di handicap ora assenti. Così sarà tutto a norma e funzionale" ribadisce. L’intervento dovrebbe durare 2 mesi: "Se tutto va bene, dato che non sappiamo cosa si trova durante gli scavi" evidenzia il primo cittadino. I lavori non genereranno disagi all’utenza. P.A.