Municipi in Tribunale: fanno causa o resistono

Due Comuni in Tribunale per cause con altrettante ditte che non avrebbero rispettato i patti. A Rivolta d’Adda l’Amministrazione ha deciso di chiedere i danni alla ditta abruzzese Marcozzi. Incaricata di costruire il nuovo asilo, l’impresa era riuscita ad accumulare ritardi per 280 giorni. Per questo motivo il Comune ha risolto unilateralmente il contratto e adesso va in causa per chiedere i danni patiti per il ritardo accumulato. "L’impresa ci ha fatto danni importanti – sottolinea il sindaco Giovanni Sgroi – Per questo abbiamo deciso di farle causa". Situazione inversa a Pandino, dove l’Arca Service ha fatto causa al Comune che aveva risolto il contratto con la ditta a causa di presunte inadempienze della stessa. L’Arca avrebbe dovuto prendersi cura del verde e delle strade comunali.

"Abbiamo rescisso il contratto – riferisce l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Vanazzi – e non abbiamo pagato le ultime tre rate per 69mila euro. Con gli avvocati abbiamo ritenuto più conveniente assumere questa decisione".

P.G.R.