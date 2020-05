Mulazzano (Lodi), 28 maggio 2020 - La procura della Repubblica di Lodi ha iscritto sul registro degli indagati per tentato omicidio un commerciante di

Mulazzano (Lodi) che il 7 marzo scorso aveva esploso almeno un colpo di pistola in direzione di malviventi che erano appena entrati nel suo negozio per rubare, ferendone uno alla schiena.

Stando a quanro ricostruito il gruppo era entrato in azione utilizzando diverse autovetture rubate era, poi, riuscito a fuggire con il registratore di cassa e abbandonò il complice ferito, un rom di 22 anni, davanti all'ingresso dell'ospedale San Carlo di Milano dove venne salvato grazie a un intervento chirurgico. In seguito a una perizia medica sul ferito e alle indagini dei carabinieri, il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, ha ritenuto non ci fosse evidenza di legittima difesa decidendo, quindi, di indagare il commerciante. Nella ricostruzione dei fatti sarebbe emerso anche che, prima del colpo esploso, in direzione del commerciante fossero stati tirati dei sassi dagli stessi malviventi.