Mulazzano, esplode il postamat: la banda delle poste fugge con il bottino

Mulazzano (Lodi), 30 ottobre 2023 - Secondo Postamat esploso in due settimane nel Lodigiano, danni pesanti anche Mulazzano. Mentre la posta di San Colombano al Lambro, in via Monti, rimane inagibile per l’esplosione provocata, da ignoti a metà ottobre 2023, Poste italiane ha iniziato la conta dei danni in un secondo ufficio postale.

Questa volta la banda della posta, che probabilmente è sempre la stessa, ha messo nel mirino i locali mulazzanesi di piazza del Comune, sempre in centro storico. Probabilmente è stato utilizzato un quantitativo importante di esplosivo, che potrebbe essere acetilene, perché, ancora, il danno alla struttura è stato importante. Oltre ad aver divelto lo sportello esterno, infatti, la banda ha distrutto la serranda e ciò che stava intorno. Il bottino con cui i razziatori sono fuggiti, al momento, è ancora in via di quantificazione.

L'ufficio postale pesantemente danneggiato dalla deflagrazione

Il reato ha interrotto il sonno dei residenti, svegliati, nel cuore della notte, da uno spaventoso boato. L’allarme è stato dato esattamente alla mezzanotte e quaranta e in posto si sono subito precipitati i carabinieri della compagnia di Lodi e la polizia locale. Nonostante le immediate e successive ricerche, però, al momento i malfattori non sono ancora stati individuati. Quindi si cercano i loro nomi per metterli davanti alle proprie responsabilità e accertare se siano davvero o meno anche i ladri entrati in azione, la volta precedente, a San Colombano.

Intanto Poste italiane dovrà lavorare per ripristinare entrambe le sedi, oltre all’ufficio di Graffignana, che era stato chiuso per un ammodernamento. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, arrivati con un’autopompa dal comando provinciale di Lodi e impegnati a mettere in sicurezza i locali coinvolti dall’esplosione, per evitare nuovi pericoli. Fortunatamente, nonostante il boato, non ci sono stati feriti. A quell’ora, per fortuna, la piazza era deserta. La gang ha agito ed è fuggita indisturbata. Per le investigazioni saranno utilizzati i filmati del sistema di videosorveglianza cittadino, nella speranza di rilevare indizi durante gli spostamenti dei banditi. Gli ignoti, comunque, sono fuggiti in auto ed erano più persone. Probabilmente, nei pressi, uno di loro faceva da palo.