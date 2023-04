Moto contro un’auto Centauro in ospedale

Schianto ieri mattina lungo la Provinciale 235, nel tratto tra Lodi e il casello dell’A1, in territorio di Cornegliano Laudense. Un’auto e una moto si sono scontrate attorno alle 10.30 ed è scattata la mobilitazione. Sul posto carabinieri e sanitari del 118, allertato l’elisoccorso da Milano. Però la gravità dell’incidente si è rilevata minore del previsto e per il centauro 26enne non c’è stato bisogno dell’elicottero: è stato invece trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi con un trauma agli arti inferiori. Il traffico sulla Provinciale è andato in tilt. Ieri attorno alle 16.45 inoltre nel tratto urbano della Provinciale 191, in via Mosè Bianchi a Mairago, si è ribaltata su un fianco una cisterna agricola che trasportava liquami.