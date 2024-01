Morto nell’auto finita nel canale: "Vicini alla famiglia"

Mulazzano piange la vittima dell’incidente scoperto lunedì in via Adige, nella frazione Quartiano. E’ stato trovato senza vita, nell’abitacolo della sua Ford Fusion ribaltata nel canale Muzza, il sessantaseienne Eugenio Biondi, uno storico cittadino del paese. L’uomo lascia la moglie, un figlio e due nipoti. La salma è stata portata all’ospedale San Matteo di Pavia per consentire di eseguire l’autopsia disposta per fare completa chiarezza su quanto avvenuto.

Nessun testimone ha visto cadere l’auto nel canale e gli inquirenti quindi, vogliono dirimere ogni dubbio. Se l’ipotesi principale sarà confermata, si sarebbe trattato di un drammatico incidente che, purtroppo, non ha lasciato scampo al residente.

La sua abitazione si trova a poche centinaia di metri dal luogo in cui la vettura è stata notata, ma nessuno sa ancora dire a che ora è avvenuta la fuoriuscita stradale. Resta soltanto il dolore "e la vicinanza dell’amministrazione comunale e dei concittadini, alla sua famiglia, che ora ha bisogno di tutto l’affetto possibile" ha ribadito ieri la sindaca Silvia Giudici. La prima cittadina , saputo del dramma, ha subito raggiunto la strada che costeggia Quartiano e porta a Tavazzano con Villavesco.

"Ringrazio, per il senso civico dimostrato, un uomo del posto che, trovandosi a passeggio con il cane, ha notato che qualcosa non andava nel canale e scoperto l’auto finita sott’acqua. Altrimenti, magari, non si saprebbe nemmeno dove piangere quell’uomo. Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto" ha aggiunto. "Ringrazio tutti i soccorritori e le forze dell’ordine, come i carabinieri di Tavazzano e la polizia locale, la protezione civile, che ha garantito l’illuminazione, gli agricoltori, che hanno aiutato nei momenti topici del recupero della vettura, il magistrato, il medico legale, il 115, che sono intervenuti prontamente e rimasti in posto diverse ore e con molto rispetto" ha detto ancora la sindaca.

L’auto è stata riportata a riva attorno alle 17, i medici del 118 hanno constatato la morte del 66enne, è stata avvisata la Procura e a seguire è arrivato il magistrato, intanto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la scena. Una volta arrivato il medico legale, le pompe funebri hanno portato la salma a Pavia, dove sarà svolta l’autopsia. A seguire la salma sarà restituita alla famiglia per permettere l’organizzazione dell’ultimo saluto. Paola Arensi