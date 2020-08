Castiraga Vidardo (Lodi), 28 agosto 2020 - Perde la mamma in un drammatico incidente stradale e muore per lo stesso motivo sedici anni dopo. Dolore senza fine per una famiglia di Castiraga Vidardo purtroppo malcapitata protagonista di due tragedie a distanza di 16 anni. Fabio Bruno Rocca, 36enne, perse infatti la mamma Marilena Razza nell’autunno 2004. La donna era diretta a Lodi, dove avrebbe dovuto partecipare a un consiglio d’istituto nella scuola superiore Maffeo Vegio, quando morì in un incidente stradale. E lunedì la stessa terribile sorte è toccata al giovane Fabio.

Un ragazzo volenteroso che, un mese prima, aveva fatto le valigie e si era trasferito in Sardegna dove era stato assunto come tecnico di radiologia nell’ospedale del capoluogo Botzu. L’impietoso schianto è avvenuto a Cagliari e purtroppo, dopo il trasporto in pronto soccorso, i medici non hanno potuto fare nulla per scongiurare la tragedia. Il giovane ha donato gli organi. Grave, ma non in pericolo di vita, anche l’amico e collega che viaggiava con lui sulla Fiat Punto (alla guida c’era Rocca). Si tratta di un ragazzo di 42 anni di Castellamare di Stabia.