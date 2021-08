Codogno (Lodi) - E' morto per un malore improvviso questa mattina Domenico Campagnoli, 69 anni, ex segretario provinciale della Cgil lodigiana ed attualmente responsabile provinciale di Auser dallo scorso ottobre. Era attualmente in vacanza con la moglie nel Lazio e, secondo quanto appreso, si è sentito male durante una passeggiata. La notizia si è sparsa in provincia velocemente e ha lasciato tutti attoniti: Campagnoli, che abitava a Codogno, aveva guidato la sigla sindacale dal 2008 al 2016 lasciando poi spazio a Franco Stasi. Dopo l'impegno sindacale, era attivo anche politicamente e stava dando una mano al centrosinistra in vista del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo delle cariche amministrative.

