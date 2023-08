Morti anziano e imprenditore a Pavia: tragedia su strada

Due morti in ospedale per le troppo gravi conseguenze di altrettanti incidenti stradali. Pierangelo Scariato, imprenditore pavese di 53 anni, è morto nella tarda mattinata di ieri al San Matteo dopo la caduta dal suo scooter sull’ex Statale 35 dei Giovi, a Certosa di Pavia. I soccorsi dell’Areu sono stati attivati poco dopo le 8.30 da altri automobilisti in transito. Per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Pavia. Con gli accertamenti su causa e dinamica ancora in corso, dalla prima ricostruzione s’è comunque trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Dopo il centro abitato di Certosa, all’altezza dell’incrocio per Torriano, il centauro ha perso il controllo del mezzo, rimasto al centro della carreggiata mentre il 53enne veniva sbalzato contro il guard rail. Trasportato con la massima urgenza al San Matteo, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma i medici si sono dovuti arrendere.

Poche ore prima, stessa tragica sorte era toccata a Pier Carlo Angeleri, 84enne di Voghera. L’anziano era stato investito mentre attraversava a piedi via Verdi, poco prima delle 18 di lunedì, travolto da una Ford Ka e sbalzato a parecchi metri di distanza. Nell’impatto al suolo ha riportato un grave trauma cranico, con abbondante perdita di sangue. Le sue condizioni erano state inizialmente valutate di media criticità, ma si sono poi aggravate già durante il trasporto verso il San Matteo e alcune ore dopo il ricovero in ospedale è stato constato il decesso. Per i rilievi sul posto era intervenuta la Polizia locale di Voghera, con il procedimento che è poi diventato per omicidio stradale colposo dopo la morte dell’anziano in ospedale.

