Morte cerebrale per Ana Anishchenko, infermiera di 30 anni vittima di incidente

È stata dichiarata la morte cerebrale per Ana Anishchenko, l’infermiera di 30 anni di Boffalora d’Adda vittima di un tragico incidente martedì della scorsa settimana sulla Paullese, in territorio di Monte Cremasco. La giovane aveva accusato un malore poco prima delle 7 mentre si stava recando al lavoro all’Ospedale Maggiore di Crema, dove prestava servizio. La trentenne aveva fermato la propria auto lungo la Paullese, oppure l’auto senza più controllo si era bloccata in mezzo alla strada. Un automobilista milanese di 47 anni che sopraggiungeva da Spino d’Adda ed era diretto a Crema l’ha tamponata. La Clio della giovane donna è andata a sbattere violentemente contro lo spartitraffico centrale in cemento. Tuttavia le condizioni dell’infermiera in un primo momento non erano apparse gravissime, anche se il medico che l’aveva soccorsa aveva fatto subito intervenire un’eliambulanza che l’aveva portata in ospedale a Bergamo. In breve le sue condizioni si erano aggravate, forse a causa proprio del malore che l’aveva colta. Nella stessa giornata del ricovero era stata operata alla testa e posta in Rianimazione, con prognosi riservata. Nel corso della settimana si era ulteriormente aggravata fino a lunedì sera, quando è stata dichiarata la morte cerebrale.

P.G.R.