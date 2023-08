Mondino e Anteo insieme nella ricerca

Un ecosistema collaborativo che favorisca lo scambio di conoscenze, competenze e risorse: nascerà dalla partnership tra la Fondazione Mondino Irccs, punto di riferimento d’eccellenza nella cura e nella ricerca nell’ambito delle neuroscienze, e Anteo Impresa Sociale, organizzazione leader nell’innovazione sociale. L’obiettivo è promuovere l’innovazione sociale nel settore sanitario con un focus sulla ricerca, la formazione e lo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il Mondino fornirà una solida base scientifica e clinica

per garantire l’efficacia e la sicurezza delle soluzioni proposte.

Anteo Impresa Sociale, con una rete di strutture che accolgono diverse tipologie di utenza, rappresenta un contesto organizzativo in cui applicare la ricerca in diversi campi di sviluppo neuroscientifico. "La collaborazione con Anteo Impresa Sociale rappresenta una grande opportunità per la Fondazione Mondino di ampliare il proprio impegno nell’innovazione sociale

– spiega Gianni Bonelli, dg del Mondino – Insieme creeremo sinergie uniche per promuovere

la ricerca di frontiera e l’adozione di soluzioni all’avanguardia per salute e benessere delle persone".