Molino Alberone. La discarica scomparirà

La vecchia discarica, con la presenza di rifiuti non pericolosi su terreno non contaminato, in località Molino Alberone in territorio di Somaglia, al confine con Casalpusterlengo, sarà a breve solo un ricordo e lo dovrà necessariamente essere anche perchè una parte di essa, adesso, interferisce con i lavori di costruzione della variante alla via Emilia. Il proprietario ad oggi è proprio Anas che, per effettuare i lavori, ha recentemente acquisito l’area di 4mila metri quadrati. Il progetto di intervento è già stato elaborato da tempo con la suddivisione dell’area in due macro porzioni anche per consentire la cantierizzazione della bretella. La parcellizzazione in due settori permetterà anche di intervenire in maniera differente (recupero dei rifiuti in un punto e copertura in un altro). Recentemente il Comune di Somaglia ha approvato il progetto di “pulizia” del pattume, sottoposto nel frattempo alla trafila della conferenza di servizi per tutte le valutazioni tecniche del caso. Sono state ovviamente recepite le indicazioni operative di bonifica elencate da Arpa e Provincia di Lodi mentre contestualmente il Comune “cancella” pure ogni traccia a livello urbanistico: infatti l’area sarà destinata a livello di Pgt in parte come “area di mobilità” e in parte come “industriale con capacità di edificazione pari a zero” in quanto dovrà essere conforme a quanto risulterà alla fine dei lavori della tangenziale con la presenza di nuove scarpate, una passerella ciclopedonale e aree verdi di completamento.M.B.